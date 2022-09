Juve, una tripletta di compleanni: auguri social per tre ex bianconeri

TORINO - "Una tripletta di compleanni! Tanti auguri a Fabio, Daniel e Marino". Così la Juventus celebra sui social i tre grandi ex Cannavaro, Fonseca e Magrin che oggi (13 settembre) compiono rispettivamente 49, 53 e 63 anni. Per il difensore capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 tre stagioni in bianconero tra il 2004 e il 2010, intervallate dall'esperienza al Real Madrid, con la vittoria dello scudetto 2004-05 poi revocato. Uno scudetto e una Supercoppa italiana invece il bottino bianconero dell'attaccante uruguaiano, a Torino dal 1997 al 2001 con 18 gol segnati nelle sue 70 presenze juventine. Sette invece i gol segnati da Magrin nelle 44 partite di campionato giocate con la Juve dal 1987 al 1989.