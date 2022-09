Juve, già persi 6 punti: altro via con l’handicap

TORINO - Se ci si limitasse a confrontare questa Juventus con quella della passata stagione ci si potrebbe persino rallegrare. L'anno scorso, dopo sei giornate, il primo campionato della seconda era targata Massimiliano Allegri era iniziato con 8 punti sui 18 disponibili. Adesso il bottino è salito a 10 e se il disastro del Var non avesse tolto due punti legittimi ai bianconeri contro la Salernitana si starebbe parlando di un'altra storia, ovvero di una squadra col 50% di punti in più rispetto all'annata precedente. Tuttavia, non basta il confronto per rasserenare i tifosi. A maggior ragione se si prendono in esame le parole di Allegri prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti: «Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di provare a vincere lo scudetto».

Pareggi e rimpianti Chi ha questa missione, dunque, non può perdere tutti i punti che finora la Juventus ha lasciato per strada. A maggior ragione in una stagione in cui anche le altre big non sono ancora decollate (Milan e Napoli sono partite bene, ma non sono state eccellenti, mentre l'Inter è in ritardo rispetto alla tabella di marcia), la Signora ha già concesso troppo. A cominciare dalla sfida contro la Sampdoria: a Marassi i bianconeri hanno lasciato ingiustificatamente un tempo agli avversari, consegnando un punto alla formazione di Giampaolo, penultima in classifica a quota 2. Chi vuole vincere non può concedersi questo lusso, ma lo sa lo stesso Allegri, lapidario nella definizione dei primi 45' contro la Sampdoria: «Salvo solo l'imbattibilità dietro, nient'altro». E i punti persi, dopo due giornate, sono già 2. Poi la gara contro la Roma: è mancato soltanto un pizzico di cattiveria in più per chiudere la pratica nella prima frazione, in cui la Juventus avrebbe meritato un punteggio più rotondo rispetto allo striminzito 1-0 che ha tenuto in gioco Mourinho. Ed è andata così: altri 2 punti gettati, sebbene la prestazione sia stata ottima, di gran lunga la più convincente finora. Alla lista delle occasioni sprecate si aggiunge quella di Firenze. In cui Jovic sbaglia un rigore e con un gol incassato nel ribaltamento di fronte successivo all’occasione sciupata clamorosamente da McKennie. Errori non da big, a cui si aggiunge una ripresa senza tiri in porta. Sono 2 punti abbandonati al Franchi, ma per certi aspetti la Juventus si può dire che ne abbia guadagnato uno, perché la Fiorentina nonostante il predominio territoriale raramente ha “rischiato” di vincere la partita.