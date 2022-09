Juve-Benfica, Allegri: "Di Maria recuperato. Rabiot e Locatelli out"

TORINO - "Abbiamo recuperato Di Maria, non so se lo schiererò dall'inizio. Szczesny lo valuterò dopo la conferenza, Alex Sandro ha avuto un problema all'adduttore e vedremo se ci sarà col Monza, Rabiot e Locatelli sono out. Abbiamo questi fuori, ma abbiamo recuperato Di Maria". Alla vigilia di Juve-Benfica, match valido per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Il Benfica ha una grande tradizione, vengono da 11 risultati positivi. Domani non è decisiva ma importante, per ottenere un risultato dovremo fare una prestazione da squadra, come compattezza, dovremo stare dentro la partita senza amnesie. In Europa le paghi a caro prezzo".