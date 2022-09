Arrivabene, l'allenatore Juve e la battuta su Allegri al tifoso

TORINO - Nel prepartita di Juve-Benfica a Torino, dopo il pranzo di rito tra le società con protagonisti Agnelli e Arrivabene c'è stato spazio anche per un confronto col sorriso tra i tifosi e l'amministratore delegato del club bianconero. L'incontro, immortalato da vari video, sta diventando virale sui social per un botta e risposta tra il dirigente juventino e un tifoso che gli chiedeva senza fronzoli di mandare via Allegri. "Lo paghi tu quell'altro che viene?", la replica e la risata di Arrivabene, che con una battuta ha liquidato l'argomento allenatore. Al di là della boutade sul discorso economico - un esonero dall'impatto pesantissimo sulle casse della Juventus - la società mantiene la massima fiducia sul lavoro di Allegri, aspettandosi però chiaramente che a uno stipendio di tale valore corrispondano risultati comparabili, leggi prima di tutto il passaggio agli ottavi di Champions League.