Capello: "Non mi spiego i cali della Juve, ad Allegri mancano i muri portanti"

"Sarri, Spalletti, Allegri e Mourinho sono i quattro allenatori importanti che hanno preso di nuovo in mano una squadra nella scorsa stagione. Nel primo anno hanno dovuto capire dove erano arrivati e come costruire la squadra, quest'anno saranno giudicati. Il Napoli sta facendo benissimo in Champions e in campionato, la mano di Sarri si sta vedendo nella Lazio, Mourinho ha vinto una coppa. Chi sta mancando completamente è Allegri. Non so cosa succeda dopo 30 minuti. Non ci può essere un calo del genere e non può essere fisico. È un calo di testa, di sicurezza, di convinzione". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'ex allenatore bianconero Fabio Capello ha commentato così il delicato momento della Juventus, sconfitta ieri sera dal Benfica in Champions League.