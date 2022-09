Juve, Andreini coinvolto maggiormente a sostegno di Allegri

TORINO - Juventus, abbiamo un problema: dopo gli iniziali venti minuti, gli avversari sembrano correre in discesa. Più rapidi, intensi e reattivi di quelli bianconeri. E così i punti sfumano. È vero che la testa comanda le gambe - e quindi l’aspetto mentale ha sicuramemte una sua incidenza - e gli impegni sono tanti. Ma è vero anche, stando alle sensazioni che filtrano dagli ambienti juventini, che le gambe di capitan Leonardo Bonucci e compagni non sembrano girare sempre come vorrebbero e dovrebbero. La sconfitta con il Benfica, maturata dopo un ottimo avvio e il gol di Arkadiusz Milik dopo appena 4 minuti, ha rafforzato un campanello d’allarme già suonato da qualche partita in “Casa Juve”. A Firenze, ad esempio, è successa più o meno la stessa cosa, con la differenza che dopo il gol iniziale di Milik (9’ del primo tempo) e il pareggio di Kouamé (29’), poi Mattia Perin ha deviato sul palo il rigore del possibile sorpasso di Luka Jovic. Risultato diverso, ma stesse sensazioni. E anche contro la Salernitana, nonostante il vantaggio iniziale dei campani e al netto del 3-2 di Milik al 95’ cancellato ingiustamente dal pasticcio del Var, la Juventus per lunghi tratti è andata sotto fisicamente.

Senza contare gli infortuni muscolari: solo negli ultimi 10-15 giorni si sono fermati Angel Di Maria, Manuel Locatelli, Alex Sandro e anche quel robot di Adrien Rabiot. Alla Continassa ci si interroga sulle cause. Le conseguenze, invece, sono sotto gli occhi di tutti. Meno munizioni e cambi per Allegri. E di conseguenza giocatori più stanchi e potenzialmente a rischio di nuovi stop. Un circolo vizioso che la Juventus vuole interrompere in fretta per risalire in campionato e invertrire la tendenza in Champions League, molto più che in salita dopo le due sconfitte (Paris Saint Germain e Benfica) nelle prime due giornate.