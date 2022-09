Di Maria, a Monza parte il Mondiale della Juve!

TORINO - E in tutto questo, Angel Di Maria che fa? Oltre a discettare sulle scelte di Massimiliano Allegri, si intende...L’avevamo lasciato inquisitore, con Arkadiusz Milik, dopo la sconfitta patita allo Stadium per 1 gol a 2 contro il Benfica: «Ma perché ti ha sostituito?». Di lì a poco, la stoccata di Massimiliano Allegri che ha fornito le sue (più o meno discutibili, per la carità) valutazioni tattiche epperò ha implicitamente puntualizzato due cosettine mica tanto marginali sul Fideo e il suo momento. Rewind: «Angel ha fatto mezzo allenamento con la squadra, è normale che debba trovare una condizione. Poi in quel momento lì ho tolto Milik perché comunque, mettendo Di Maria che non era in condizione ottimale, con due centrocampisti stavamo soffrendo e siamo andati in mano ancora di più al Benfica e quindi ho dovuto togliere una punta: o Vlahovic, o Milik, siccome Milik mi sembrava un pochino più stanco ho lasciato dentro Dusan per cercare di avere un centrocampista in più mettendo poi Kean che era una punta aggiunta». Come a dire: caro Angel, Milik l’ho dovuto togliere perché per come stavi giocando tu che eri fuori condizione, eravamo in balia degli avversari a centrocampo. Sottosottointeso: pensa a giocare, che ad allenare penso io...