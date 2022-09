Juve, correre meglio e di più. E la qualità poi emerge

La Juventus non ha ritmo. Esprime solo a sprazzi l’intensità necessaria e non ha abbastanza qualità per farne completamente a meno. Intendiamoci, di qualità nella rosa ce n’è ed è abbastanza anche ora che mancano Pogba e Chiesa. Nonostante ciò la squadra non si può permettere il lusso di andare piano per lunghi tratti della partita e accelerare quando serve. Quella era la Juventus del primo ciclo di Allegri, lussuoso allestimento di campioni con tecnica e carattere superiore. Questa è un gruppo di buoni giocatori, con alcune eccellenze e un’interessante prospettiva di crescita, quindi deve correre di più, deve fare le cose più velocemente. In fondo, quando hai Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik non serve reinventare il pallone. Con due micidiali centravanti l’unico problema della squadra sarebbe cercarli in modo continuo ed efficace, non è necessaria nessuna rivoluzionaria diavoleria tattica. Ma per arrivare da loro due serve verticalizzare il più possibile e farlo velocemente, serve che davanti a Paredes, che non sarà Pirlo, ma resta un regista di ottimo livello, i compagni si muovano con maggiore dinamismo così da offrire più di una soluzione per il passaggio.





Allegri non cercherà mai l’estetica nel suo calcio e, tanto per essere chiari, nessuno fra dirigenti e proprietà gliel’ha mai chiesto. Il suo ritorno a Torino nasce dall’esigenza di riportare ordine in un ambiente che ne aveva perso un po’ nei turbolenti anni di Sarri e Pirlo. Una restaurazione di juventinità per porre le basi di un ciclo. Il piano, finora, è riuscito solo in piccola parte. La scorsa stagione è stata deludente e l’inizio della seconda ha già avuto un importante inciampo sul fronte Champions League, mentre in campionato sono già stati persi sei punti. Alla Juventus nessuno lo nasconde e nessuno minimizza, ma per ora nessuno vede nell’esonero di Allegri una soluzione dei problemi della squadra. Allegri, però, deve incominciare a correre o, meglio, a far correre la Juventus: in campo e in classifica, perché nei momenti di gara in cui l’ha fatto non è stata affatto male.