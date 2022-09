Vlahovic, ci sei? La Juve ha bisogno di gol

TORINO - Il complicato settembre juventino di Dusan Vlahovic si chiuderà oggi con un’altra complicazione: un surplus di responsabilità sulle spalle, dal momento che l’assenza per squalifica di Arkadiusz Milik farà ricadere solo su di lui il peso del ruolo di finalizzatore principe della squadra bianconera. Per giunta in una partita, quella in casa del Monza, in cui la Juventus a segnare è obbligata: per tornare alla vittoria dopo quattro sfide (pareggi con Fiorentina e Salernitana, sconfitte con Paris Saint-Germain e Benfica) e non perdere terreno dalla testa della classifica. O magari recuperarlo. Per recuperare terreno, però, la squadra bianconera deve recuperare il vero Vlahovic: non è un caso se le quattro partite appena citate sono quelle disputate in questo mese in cui il centravanti serbo, che non ha giocato a Firenze, non ha mai segnato e non ha mai brillato. D’altra parte lo stesso Dusan deve ritrovare la miglior versione di se stesso, tornando a trasformare ambizione e cattiveria agonistica in un propellente che, tenuto sotto controllo, lo spinge ad attaccare con efficacia ogni pallone e lottare con ogni difensore. Un controllo, quello su ambizione e cattiveria agonistica, che Vlahovic ultimamente sembra avere perso, con quei tratti distintivi del suo carattere che lo hanno portato a innervosirsi e sbagliare cercando di strafare.

In una situazione del genere, ritrovarsi addosso anche la responsabilità di non far pesare l’assenza di Milik, che invece in questo settembre complicato ha segnato due dei cinque gol bianconeri (con Fiorentina e Benfica) e soprattutto aveva segnato il sesto, quello ingiustamente annullato contro la Salernitana, potrebbe apparire come un’aggravante per DV9. Una complicazione in più alla fine di un mese complicato, appunto. Ci sono caratteri, però, che nelle difficoltà si esaltano, per i quali un problema può rappresentare una spinta. Vlahovic è giovane, sta vivendo il primo momento negativo da quando due stagioni fa è esploso nella Fiorentina, ma ritrovarsi con la Juventus sulle spalle in una partita importantissima come quella di oggi potrebbe stimolarlo al punto da ritrovare il controllo sul proprio spirito competitivo, tornando a utilizzarlo come una risorsa invece di subirlo come una fonte di rabbia e nervosismo. Un centravanti, ogni centravanti se non qualche atipica eccezione, vive d’altra parte per quella responsabilità, per quella luce dei riflettori, per gli occhi dei tifosi che si aspettano il gol da lui prima che da chiunque altro. L’inizio eccezionale di Milik in bianconero, per le prestazioni oltre che per i gol, ha tolto un po’ di quella luce e di quegli sguardi carichi di fiducia e speranza dalle spalle di Vlahovic. Che potrebbe averne risentito.

Nessuna gelosia, sia chiaro, Vlahovic è felice quanto i compagni quando Milik segna - per giunta più segna più attenzioni dei difensori attira - ma le reti del polacco potrebbero aver generato in lui una sorta di inconscia ansia da prestazione, di voglia di dimostrarsi all’altezza. Sommata a quella che coglie ogni centravanti dopo un paio di partite senza segnare (specialmente a 22 anni, quanti ne ha DV9), spiegherebbe la frenesia e il nervosismo che nelle ultime partite hanno reso il centravanti bianconero poco efficace.

Ritrovarsi di nuovo con tutti gli occhi e le speranze dei tifosi addosso, assieme al peso dell’attacco, potrebbe per questo diventare per Vlahovic una molla anziché una zavorra. Una molla per tornare ai livelli di agosto, quando era rimasto a secco soltanto nella pessima prova bianconera a Genova contro la Sampdoria, realizzando comunque quattro gol nelle prime quattro giornate: due punizioni magnifiche con Spezia e Roma, doppietta alla prima giornata contro il Sassuolo, su rigore e su assist di Angel Di Maria. Quel Di Maria che proprio in quella prima giornata si era infortunato, riuscendo in seguito a giocare solo altri tre spezzoni: 36 minuti con lo Spezia, 45 a Firenze (dove Vlahovic non aveva giocato), 32 con il Benfica. Oggi Vlahovic se lo ritroverà alla propria destra per la prima volta dal debutto stagionale con il Sassuolo, con Kostic o Kean a sinistra, in quel tridente concepito in estate proprio per esaltare DV9. Che oggi deve tornare a esaltarsi, la Juventus ne ha bisogno, per poi farlo anche assieme a Milik.