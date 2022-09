Caso Pogba, l'Equipe: "Il fratello Mathias torna in carcere"

Mathias Pogba, il maggiore dei Pogba, accusato di "estorsione in una banda organizzata" e "partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un reato" è stato incriminato e posto di nuovo in custodia cautelare sabato nell'ambito delle indagini sulla tentata estorsione di cui sarebbe stata vittima suo fratello Paul. Lo riporta l'Equipe. "Andremo subito a contestare questa decisione", ha replicato l'avvocato di Mathias Pogba, Yassine Bouzrou, a BFMTV. Anche altri quattro sospetti di età compresa tra 27 e 36 anni sono stati incriminati e imprigionati. Intanto, dalle carte dell'inchiesta visionate da l'Equipe, emerge che i 13 milioni di euro rivendicati dai presunti ricattatori di Pogba sarebbero legati a servizi asseritamente resi in merito alla "tutela" della star dei Blues, da diversi anni. Il centrocampista bianconero ha però una guardia del corpo individuale, soprannominata 'Abs', che conosce da tempo i fratelli Pogba.