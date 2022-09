Juve contestata a Monza, Danilo placa i tifosi. Arrivabene blinda Allegri

MONZA - Partita contro il Monza, per la Juventus, ma non solo. In un certo senso i bianconeri una partita la stanno giocando anche con/contro i loro tifosi. Dal settore ospiti dell’U-Power, gremito di bianconeri, prima dell’incontro, si sono infatti levati cori e contestazioni nei confronti della squadra («Fuori i cogl…») e in particolare modo di Massimiliano Allegri. L’intervento di Danilo ha placato gli animi.

L'intervento di Danilo

Il brasiliano, sempre di più personaggio leader dello spogliatoio, ha svolto un’opera di preziosa mediazione e confronto con i tifosi. Un classico dialogo all’insegna del «c’è tempo dopo per dimostrarci, eventualmente, il vostro disappunto. Ma per questi 90’ minuti sosteneteci. Noi daremo il massimo». Danilo ha toccato le corde giuste, evidentemente. E infatti l’inizio della partita s’è svolto in un clima più disteso e compatto.

Le parole di Arrivabene

A Margine del match, l’ad Arrivabene ha spiegato: «Cambiare guida tecnica sarebbe una follia: i problemi vanno vissuti e visti a 360 gradi, siamo usciti da anni difficili, che hanno pesato sulla pelle di tutti, non solo del calcio, quindi la responsabilità è far funzionare la società Juventus. Fare dei processi sommari o indicare un colpevole non aiuta la società, una società a lavorare con disciplina su quello che è il programma. Max non ha solo un contratto, ha un programma che deve sviluppare nell'arco di 4 anni».