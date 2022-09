Juve, Bonucci e Gatti con l'Italia. Anche Miretti e Fagioli via in U21

Comincia oggi, con la conferenza stampa del ct Roberto Mancini, la settimana dedicata alla Nazionale. Gli azzurri sono chiamati a disputare le ultime due partite del Girone 3 della Nation League. La prima sfida è in programma giovedì 23 al “Meazza” di Milano contro l’Inghilterra, la seconda a Budapest lunedì 26 settembre contro l’Ungheria alla “Puskas Arena”. L’Italia è in una sorta di terra di mezzo del girone che autorizza a sperare nella possibilità di vincerlo, ma che espone anche al rischio di arrivare ultimi. Dopo le prime 4 giornate e con ancora sei punti in palio, l’Italia è terza con 5 punti, preceduta da Ungheria (7) e Germania (6) con l’Inghilterra ultima a 2. Sono tre i nuovi convocati di questa finestra azzurra: i portieri Provedel e Vicario e l’esterno Mazzocchi . Sarà l’ultimo impegno prima dei Mondiali che vedranno gli azzurri spettatori esterni e durante i quali la Figc vuole organizzare un raduno di 10 giorni inframmezzato da due amichevoli, probabilmente con Albania e Arabia Saudita.