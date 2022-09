La Juve in Nations League e amichevoli nazionali: date e orari dei bianconeri

"Dopo un avvio su ritmi forsennati, con tante partite concentrate nel primo mese di stagione, i campionati si fermano per fare spazio agli impegni delle Nazionali, tra Nations League e amichevoli. Sono 14 i giocatori della Juventus che risponderanno alla chiamata delle loro selezioni". Con questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero rende noti i calciatori convocati dalle rispettive rappresentative e il programma dei match validi per le amichevoli internazionali o per la Nations League cui prenderanno la parte.