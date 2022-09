Juve, Pogba parla da 10: il post social che dona speranza ai tifosi

TORINO - Nonostante l'infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per diverso tempo, Paul Pogba non vuole perdersi d'animo e cerca di scuotere l'ambiente Juve dopo il pesante ko con il Monza . Il centrocampista francese ha pubblicato un doppio scatto sul proprio profilo Instagram: il primo è un'esultanza di gruppo dei compagni di squadra, mentre il secondo lo raffigura di spalle con la sua numero dieci bianconera.

La didascalia è inequivocabile, da autentico leader pronto a prendere per mano la squadra non appena gli sarà possibile: "Non molliamo mai. La stagione è ancora lunga. Siamo la Juve!". Un messaggio che ha donato un po' di speranza ai tanti tifosi bianconeri accorsi a commentare il messaggio del Polpo.