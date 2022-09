Chiellini vola in Mls. Comanda Los Angeles, l'ex capitano Juve esulta: "Primi! E resteremo in testa!"

TORINO - Mentre dall'altra parte del mondo la tifoseria della Juventus s'interroga su errori e omissioni della squadra di Allegri, inclusa l'evidente assenza di personalità, negli Stati Uniti c'è un club, il Los Angeles Fc in testa alla classifica della Western Conference del massimo campionato di calcio. E chi, per associazione d'idee, ha pensato non casualmente a Giorgio Chiellini - a proposito di giocatori e uomini forti in ogni senso - non sbaglia. «Primi ad Ovest! E non ci fermeremo!», è l'urlo di battaglia dell'ex capitano della Juve, tutto sorrisi e abbracci con i compagni di squadra per il successo conseguito nella notte italiana tra domenica e lunedì contro lo Houston Dynamo (3-1 con doppietta del messicano Carlos Vela, non una novità). La squadra californiana ha nove punti di vantaggio (64-55) in classifica sui texani di Austin dopo 32 giornate di campionato. Chiellini, giustamente, se la gode. L'obiettivo è il titolo: Los Angeles ha tutto per riuscirci.