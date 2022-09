De Ligt: "Il Bayern ha mezzi migliori della Juve per vincere la Champions"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - "Alla Juve mi sono divertito molto, ma sentivo che per me era arrivato il momento di una nuova sfida. La Juve è una grande squadra, ma credo che venire qui (al Bayern, ndr) sia stato un'ulteriore salto di qualità per la mia carriera. Credo che in termini di ambizione il Bayern abbia mezzi migliori per vincere la Champions League. Alla Juventus invece questa sensazione l'ho avvertita un po' meno". Sono le dichiarazioni di Matthjis De Ligt in un'intervista con l'emittente televisiva olandese Nos. Nonostante il ricordo complessivamente positivo della sua esperienza con la maglia bianconera, il centrale olandese non ha risparmiato critiche alla sua ex squadra.