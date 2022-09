Juve, allenamento a Vinovo con i giovani della Next Gen

La Juve di Allegri si allena per il prossimo impegno di campionato, in programma domenica 2 ottobre, alle 20:45, contro il Bologna all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero è senza i 14 giocatori della Prima Squadra che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. I calciatori della Juve che non sono partiti per gli impegni in nazionale sono scesi in campo questo pomeriggio. Come riporta il sito ufficiale della Juve "non, come sempre accade, alla Continassa, ma al Training Center di Vinovo per un allenamento con i giovani bianconeri della Next Gen, principalmente focalizzato sulla parte atletica". La squadra di Allegri si allenerà anche domani, al mattino, nuovamente a Vinovo.