Juve, ora Yildiz assaggia l’Under 21

Rimbombano suoni e parole, a Vinovo, nello spogliatoio che abitualmente ospita la Juventus Under 19, gruppo al momento spolpato di ben tredici elementi convocati dalle rispettive Nazionali. Esperienze sempre formative, soprattutto in età così verde, anche se l'orizzonte bianconero resta prossimo: il 1° ottobre si torna in campo e sarà subito derby d'alta quota con il Torino, in una sfida tra prima e seconda della classe. Rientrerà a Vinovo più maturo anche e soprattutto Kenan Yildiz, che con un triplo salto mortale si è ritrovato – a 17 anni – catapultato nell'Under 21 della Turchia. Bruciare le tappe è una specialità del rifinitore ex Bayern Monaco, cui la Juventus l'ha strappato in estate, e questi primi mesi in Italia non fanno eccezione. Il talento nato a Regensburg, in quella Germania che lo vorrebbe rendere eleggibile per la propria Nazionale, negli scorsi giorni si è allenato per la prima volta alla Continassa agli ordini di Allegri e ora sta preparando la sfida alla Georgia di martedì prossimo proprio con l'Under 21, dopo aver collezionato dieci gettoni al massimo nella Turchia Under 17 (tre gol e un assist nelle ultime quattro, tanto per gradire). Quindi tornerà a Vinovo e, lì, Montero ritroverà un ragazzo ancora un po' più pronto e maturo per il proseguo della stagione in Italia e in Europa.