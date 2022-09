Conte a Torino: i tifosi sognano il ritorno alla Juventus. E quel contratto col Tottenham...

TORINO - (e.e.) Approfittando della pausa per le Nazionali e qualche giorno concesso alla truppa, Antonio Conte si è assentato dal Tottenham un paio di giorni, tornando a Torino, che peraltro resta casa sua. I tifosi della Juventus che lo hanno visto hanno avuto un sussulto: torna da noi, gli hanno detto. E sul rinnovo con il club inglese, che ancora latita, già si "muovono" le voci. Conte andò via bruscamente, la storia è nota, e il rapporto con il presidente Andrea Agnelli precipitò. Il tempo aiuta, come con Alessandro Del Piero, a ritrovare la via... bianconera. Per molti, resta il sogno: rivedere l'allenatore salentino su quella panchina, lui che ha avviato il ciclo del grande ritorno. Al momento, nulla più, anche se il contratto in scadenza fa tanto rumore. E Max Allegri resta confermato, ma sempre nella bufera.