Juve, Giovinco torna per l'Academy a Toronto

Accordo alla Continassa

Sebastian Giovinco collaborerà con l’Academy di Toronto, città nella quale si era trasferito nel 2015, e offrirà la sua esperienza per formare nuovi giovani calciatori. Il calcio sta prendendo sempre più piede in Canada, e non a caso Insigne, Bernardeschi e Criscito si sono trasferiti lì per vivere un’altra esperienza professionale. Questa mattina Giovinco è stato alla Continassa dove incontrato il presidente Andrea Agnelli: l’ex giocatore ha firmato l’accordo per il suo nuovo incarico.