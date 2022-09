TORINO - Nonostante la sosta per le Nazionali, prosegue la preparazione per i giocatori della Juve che non sono stati chiamati dalle rispettive selezioni. Continua dunque il lavoro a Vinovo per i bianconeri rimasti a Torino, per preparare al meglio le gare dopo la sosta. Sessione del mister Massimiliano Allegri incentrata sulla forza e sulla palestra, dopo una giornata dedicata all’atletica. I bianconeri si preparano ora per un allenamento, sempre a Vinovo, insieme ai ragazzi della Next Gen.