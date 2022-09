Juve, senti Fagioli: "Sono contento di essere rimasto in bianconero"

PESCARA - "C'è rammarico per i primi cinque minuti. Poi ci siamo ripresi alla grande e nel secondo tempo, uomo a uomo, siamo riusciti ad arrivare davanti alla porta. Ci è mancato solamente il gol". Così, il talento della Juve, Nicolò Fagioli, ha analizzato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta della Nazionale Under 21 per 2-0 contro i pari età dell'Inghilterra. Il centrocampista classe 2001 ha poi parlato dei suoi obiettivi per il futuro: "Sono contento della scelta intrapresa con la mia famiglia e con la società. La scorsa stagione alla Cremonese è stata importantissima per me. Devo ancora migliorare sulla finalizzazione e a livello fisico. Spero di ritagliarmi il mio spazio in campo in stagione", ha spiegato il talento bianconero.