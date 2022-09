Juve, approvato il bilancio: perdita di 254 milioni di euro

TORINO - Approvato oggi, dal consiglio di amministrazione, il bilancio della Juve nella stagione 2021/2022: perdita d'esercizio di 254,3 milioni di euro, con ricavi pari a 443 milioni. "Il bilancio in questione è ancora fortemente condizionato dagli effetti della pandemia che, auspicabilmente, sono alle spalle. La stagione attuale, iniziata il 1 luglio 2022, pur influenzata da un contesto non favorevole, prevede un risultato in sensibile miglioramento", si legge in una nota. Nel mese di giugno era stato approvato il piano triennale, dal 2022 al 2025, che delinea le linee strategiche e operative della società bianconera. Tale piano conferma sostanzialmente gli obiettivi già contenuti nell'ultima revisione del 2021, quando la pandemia era ancora in pieno svolgimento.