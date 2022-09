Bremer: «Felicissimo per l'esordio nel Brasile». Stile Juve, ma vincente

TORINO - (e.e.) Il Brasile batte 3-0 il Ghana a Le Havre (Marquinhos al 9', Richarlison al 28' e al 40' su assist di Neymar) e Bremer fa il suo esordio in maglia verdeoro nella ripresa. Così, svanisce ufficialmente l'opzione Italia (sta prendendo la doppia cittadinanza grazie alla moglie Deborah Claudino). E adesso per il centrale della Juventus l'obiettivo è confermarsi nella lista di Tite e andare al Mondiale in Qatar. L'ex granata ha preso il posto di Thiago Silva giocando il secondo tempo. Difesa a 4 in stile Juve, ma vincente. «Felicissimo per l'esordio, rappresentando la nostra nazione», scrive Bremer su Instagram. E' il sogno che si realizza dopo la gavetta, l'approdo in Italia, la crescita nel Toro e il passaggio boom in estate alla Juventus (41 milioni più bonus). Dove i problemi non mancano, però lui è una certezza, al di là del modulo. Certo col Brasile si spinge di più, il baricentro si alza e lui può andare in pressione, come preferisce giocare, in una linea formata da Militao, Bremer appunto, Marquinhos e Telles. La novità è il madridista Militao terzino destro. Ma quando Telles si alza, diventa una barriera a tre.