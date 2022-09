Bonucci, messaggio a Federer e Nadal: “La vostra foto è una lezione”

TORINO - Venerdì di grandi emozioni alla O2 Arena per il ritiro di Roger Federer, il tennista svizzero ha disputato la sua ultima partita al fianco dello storico rivale, ed amico, Rafa Nadal regalando un momento di grande commozione quando, in lacrime, si sono tenuti per mano in panchina. Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha pubblicato su Instagram la foto già iconica scrivendo: "Questa foto è una lezione. Non di sport. Di Vita. Dovremmo guardarla tutti i giorni. Grazie, perché anche seduti su una panchina, continuate ad essere esempi da seguire. Perché l’amicizia nella rivalità, il rispetto dell’altro, quelle mani che non si vorrebbero mai lasciare siano da insegnamento per ogni generazione".