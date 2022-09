Juve, miniritiro al caldo durante lo stop per il Mondiale

TORINO - La Juventus progetta il “suo” Mondiale. Sarà una Coppa del mondo alternativa: non in Qatar, dove tra novembre e dicembre andrà in scena la competizione delle competizioni per nazionali, ma comunque all’estero. Alla Continassa stanno valutando un miniritiro tra fine novembre e dicembre per i bianconeri esclusi dal Mondiale. Quattro-cinque giorni, massimo una settimana, fuori Torino. Si guarda soprattutto a Spagna e Turchia . Un po’ per il clima più mite e soprattutto perché in quelle zone si preannuncia una concentrazione di club europei in quel periodo. Situazione ideale, a livello logistico, per organizzare test di un certo livello in vista della ripresa post Mondiale di gennaio.

Mini-ritiro

Dopo Juventus-Lazio (13 novembre) ci sarà una Juventus che volerà in Qatar con le rispettive selezioni e un’altra che prima andrà in vacanza per quindici giorni e poi si ritroverà con Massimiliano Allegri per quello che sarà a tutti gli effetti un precampionato bis dopo quello svolto in estate tra Torino e gli Usa. Rispetto alla tournée negli Stati Uniti tra Las Vegas, Dallas e Los Angeles - undici giorni in tutto con tre amichevoli (Chivas, Barcellona e Real Madrid) - in “Casa Juve” si sta ragionando su un ritiro più breve. Meno giorni e meno amichevoli. La macchina organizzativa è già partita e nei prossimi giorni, siccome fine novembre-dicembre non è poi così lontana, verrà presa la decisione finale su luogo e amichevoli.

La rosa

Bisognerà attendere le convocazioni dei vari commissari tecnici, invece, per capire quali giocatori saranno protagonisti in Qatar e quali lavoreranno con Allegri. Sicuramente il “Conte Max” avrà con sè gli italiani (Bonucci, Locatelli, Chiesa, Gatti, De Sciglio, Miretti, Kean, Perin, Fagioli, Rugani e Pinsoglio) e Juan Cuadrado, escluso dal Mondiale con la sua Colombia proprio come gli azzurri del ct Roberto Mancini. E probabilmente anche i giovani sudamericani Mathias Soulé e Kaio Jorge. Se Gleison Bremer, fresco di esordio nel Brasile, farà di tutto per far parte della Seleçao assieme ai compagni Danilo e Alex Sandro, per Paul Pogba sarà decisiva la ripresa post intervento al menisco (i dettagli a pagina 4) e la condizione che il numero 10 juventino dimostrerà il prossimo mese. Il ct francese Didier Deschamps spera di poter arruolare entrambi i centrocampisti di Allegri: il Polpo e ovviamente Adrien Rabiot. Le altre convocazioni sembrano tutte abbastanza scontate: da Weston McKennie (nel girone B con gli Usa) alla coppia della Serbia Dusan Vlahovic-Filip Kostic (nel girone G con Brasile, Svizzera e Camerun). Mentre i due polacchi (Szczesny e Milik) sono nel gruppo C assieme agli argentini Angel Di Maria e Leandro Paredes.