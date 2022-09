Di Maria, la precisazione: non vuole lasciare la Juve in anticipo

Puntualizzazione da parte di Angel Di Maria , che si è sentito chiamato in causa dall'anticipazione di ieri di Doble Amarilla in vista di Qatar 2022. Secondo il sito di informazione argentino, infatti, l'Afa, federcalcio argentina, vorrebbe spingere i giocatori della nazionale a chiedere ai propri club di lasciare con qualche giorno di anticipo i rispettivi campionati per unirsi alla Seleccion del ct Scaloni, in vista del Mondiale in partenza il prossimo 20 novembre . Se così fosse, quindi, Di Maria e Leandro Paredes della Juventus non sarebbero a disposizione di Allegri per la partita di campionato contro Lazio, in programma il 13 novembre a Torino.

La precisazione di Di Maria

Di Maria, sul proprio profilo Instagram, definisce "fake news" l'indiscrezione, che però in questa fase riguarda soprattutto le federazioni, diventando quindi un fatto che potrebbe essere passato sopra la sua testa, a sua insaputa. Il Fideo, allarmato per questa voce in un momento già difficile per la Juve e per lui, sta provando a chiudere sul nascere le polemiche per una sua eventuale partenza anticipata. Di Maria, da parte sua, non ha quindi intenzione di saltare Juve-Lazio di campionato per raggiungere prima la sua nazionale in Qatar.