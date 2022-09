Juventus, rientra anche Miretti. L'azzurrino disponibile per il Bologna

TORINO – Rientra l'allarme per Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero, tornato in anticipo alla Continassa dopo l'infortunio del weekend in Under 21 (distorsione alla caviglia), sembrava destinato a saltare almeno la partita contro il Bologna dopo gli accertamenti svolti in Nazionale. Ma nelle ultime ore la situazione è segnalata in netto miglioramento. Miretti, praticamente sempre titolare in quest'avvio di stagione, avverte meno dolore. Sensazioni positive che lasciano ben sperare per domenica, prima tappa della ripartenza. Se non dall'inizio, Miretti sarà disponibile almeno per la convocazione e la panchina.