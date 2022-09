Pogba, è anche una questione di testa. Ora punta il Benfica

TORINO - «Mai metterci un limite». La svolta può avvenire nella testa, prima che sul campo. Paul Pogba, fermo da quella maledetta trasferta americana pre campionato che lo ha mandato sotto i ferri (seppure con oltre un mese di ritardo, dopo una prima scelta di attuare la terapia conservativa al ginocchio), posta il video del cambio: nuovo look con il barbiere dei calciatori (astarbarbers), morale buono e una voglia matta di tornare a far parlare il campo. Già, perché tra stregoni, fratello Mathias in prigione, polemiche con Mbappé e vita sotto scorta, Paul Pogba resta un campione in grado di fare la differenza, in mezzo. Lui è sicuro di tornare forte per se stesso, per la Juventus e per la Francia. L'obiettivo, da un po', è segnato sulla lavagna alla Continassa: 25 ottobre, match di ritorno con il Benfica in Champions League. E si spera con i bianconeri ancora in lotta per passare agli ottavi. E allora quel «mai metterci un limite» suona quasi come un motto da applicare alla stagione in realtà mai cominciata per il Polpo di nuovo bianconero.