Llorente: "La Juve mi soffiò al Real Madrid, ora farei gratis il vice Benzema"

MADRID (SPAGNA) - Tra gli svincolati di lusso in giro per l'Europa c'è pure Fernando Llorente , che prova a 'presentare il curriculum' al Real Madrid . "Mi sarebbe piaciuto vestirmi di bianco, ma ogni volta che il Real mi voleva ero vincolato all'Athletic e quando ho finito il mio contratto la Juve è stata più veloce" ha spiegato il 37enne attaccante in un'intervista al programma spagnolo 'El Larguero'.

Due anni in bianconero

"Se Ancelotti mi chiamasse per fare il vice Benzema? Ci andrei gratis" ha aggiunto sorridendo Llorente, che dopo l'esperienza della passata stagione con l'Eibar non ha comunque intenzione di smettere. Dopo aver indossato in precedenza le maglie di Athletic, Juventus (27 gol in 92 partite dal 2013 al 2015), Siviglia, Swansea, Tottenham, Napoli e Udinese il centravanti aspetta infatti una chiamata: "Non so cosa succederà in futuro. Non vedo l'ora di continuare, anche se sono disoccupato da tre mesi. Continuo ad allenarmi, cerco qualcosa che mi entusiasmi".