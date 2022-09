Calciopoli, esce la docuserie con il punto di vista degli avvocati

MILANO - È disponibile da oggi su avvocati.it “Calciopoli - la verità degli avvocati”, una docuserie in tre episodi in cui vengono ricostruite le vicende del più grande scandalo calcistico italiano, delle conseguenze che ha generato da un punto di vista prima sportivo, nella caldissima estate del 2006, e poi in sede penale, con il processo che si è chiuso in Cassazione nel 2015. Il documentario, presentato da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ricostruisce tutto il dibattimento processuale attraverso la voce dei protagonisti. Intervengono infatti l’avvocato. Maurilio Prioreschi, legale di Luciano Moggi, e l’avvocato Tito Lucrezio Milella, legale della FIGC, oltre ad Alvaro Moretti, oggi vicedirettore de “Il Messaggero”, ai tempi inviato di Tuttosport.