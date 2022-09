Juve, complimenti a Vlahovic e Kostic per la vittoria in Nations League

Dusan Vlahovic e Filip Kostic ritrovano il sorriso in nazionale. I due serbi della Juve hanno trovato l’intesa vincente nel match di Nations League contro la Norvegia, vinto per 2-0. Il centravanti ha vinto il duello con Erling Haaland sfruttando un assist dell’ala classe 1992, tornando così al gol su azione che gli mancava dalla prima partita di Serie A contro il Sassuolo, datata 15 agosto. Il club bianconero ha voluto fare i complimenti ai due connazionali tramite un post su Twitter: “Assist e gol, complimenti a Filip e a DV9 per la vittoria con la Serbia in Nations League”. Buone notizie dunque per Max Allegri in vista del match di campionato in casa contro il Bologna in programma domenica 2 ottobre alle 20:45, con i bianconeri costretti a vincere dopo una partenza da incubo (due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta in campionato).