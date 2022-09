Danilo: «Obiettivo riportare la Juventus dove merita»

TORINO - Mettetelo dove serve e Danilo darà il massimo. Max Allegri in queste ultime due stagioni l'ha utilizzato terzino destro, centrale, terzino sinistro, centrocampista davanti alla difesa. E il brasiliano ha risposto presente. Nel momento della crisi, poi, ci ha sempre messo la faccia, andando anche a calmare i tifosi. Adesso, dopo il successo in amichevole a Parigi contro la Tunisia con il suo Basile, tra i favoriti al Mondiale in Qatar, si focalizza sul bianconero: «I dubbi esistono. Le difficoltà? Ci sono state sicuramente, ma sappiamo che siamo forti e possiamo tornare a vincere perché abbiamo quello che serve per riprendere a vincere, la mentalità c'è. Da domani in poi la testa è solo alla Juventus. Il mio obiettivo è far tornare la Juventus dove merita. Serve lavoro, stare zitti e lavorare». Sul Brasile: «La squadra mostra alchimia e si vede in campo, può portare a casa il titolo. Vogliamo vincere il Mondiale, non c'è altro obiettivo per la Seleçao. Prossima tappa sarà a Torino con la Nazionale, un onore per me, ma prima ecco 40 giorni dove dare tutto». In bianconero, col cuore, con la testa e con la sua duttilità.