Vlahovic con Milik. E Szczesny si riprende la porta: la Juventus anti Bologna

TORINO – Meno tre alla ripartenza: domenica la Juventus ospita il Bologna all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri , in attesa di verificare le condizioni degli ultimi nazionali, pensa al 3-5-2 per l'incrocio contro i rossoblù di Marko Arnautovic , capocannoniere della Serie A con 6 gol. E saranno Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic ( Di Maria è squalificato) i terminali bianconeri. Se DV9 è rientrato più leggero dalla Nazionale grazie al gol segnato contro la Norvegia di Erling Haaland , Arek è uno degli juventini più in forma, senza contare che si ritroverà di fronte quell'Arnautovic con il quale è stato in ballottaggio proprio per la maglia bianconera.



RABIOT E LOCATELLI Novità importanti soprattutto in mezzo al campo. Allegri recupera Adrien Rabiot e Manuel Locatelli, out contro Benfica e Monza prima della sosta. Il francese e l'italiano probabilmente si piazzeranno ai lati di Leandro Paredes. Recuperato anche Fabio Miretti, che probabilmente si accomoderà in panchina. Qualche dubbio in più sugli esterni: Filip Kostic, reduce dall'assist per Vlahovic in Nazionale, è in ballottaggio con il rientrante Alex Sandro, mentre a destra Mattia De Sciglio è in vantaggio su Juan Cuadrado.



RIECCO SZCZESNY In porta riecco Tek Szczesny, assente dal 31 agosto (Juventus-Spezia 2-0) ma reduce dal buon rodaggio con la Polonia. Davanti al polacco il trio composto da Gleison Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo.



PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri