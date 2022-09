Juve, seduta d'allenamento doppia in vista del Bologna

TORINO - La Juve è nuovamente a lavoro alla Continassa per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Bologna: il match sarà arbitrato da da Abisso, coadiuvato da Tolfo e Perrotti, quarto ufficiale Maggioni, VAR La Penna, AVAR Preti. Sotto gli ordini di Max Allegri i bianconeri hanno svolto una giornata con doppia seduta di allenamento: quella mattutina specifica su esercitazioni tecniche in situazioni particolari, con cambi di gioco, combinazioni d'attacco e conclusioni dirette su cross, quella pomeridiana incentrate invece esclusivamente sulla forza. Si sono rivisti Fagioli e Gatti, di rientro dagli impegni con le nazionali, mentre Bonucci ha potuto godere di una giornata di riposo. La prossima sessione di lavoro è prevista domani in mattinata.