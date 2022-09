Bonucci aggancia Bettega: da Salvadore a Del Piero, la storia degli uomini Juve

TORINO - Nella prossima sfida contro il Bologna, Leonardo Bonucci toccherà quota 482 presenze con la Juve se dovesse scendere in campo. Un traguardo importante per il capitano bianconero che aggancerebbe in classifica un altro simbolo dei colori juventini come Roberto Bettega. Eppure il cammino del difensore a Torino non è stato semplice. Una storia d'amore travagliata che ha conosciuto tanti alti e bassi: dallo sgabello in tribuna per scelta di Allegri nella sfida di Champions League contro il Porto fino alla cessione per l'avventura in maglia Milan, poi il pentimento e il ritorno all'Allianz Stadium. Un cammino complesso quello della carriera di Bonucci, ora pronto a salire sempre di più nella classifica delle presenze all time con la Juve. Ecco la top 10 di chi ha scritto la storia del club.