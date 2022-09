Pogba: «Tifosi Juve, il top! Neanche a Manchester tanto amore»

Paul Pogba sta tornando e ha voglia di farlo sapere. Inforutnatosi a luglio, ha scelto (malauguratamente…) di non farsi operare subito. Scelta sbagliata in un momento difficile: ci sta. L’intervento riparatore è poi giunto il 5 settembre, da allora via alla riabilitazione. Il francese ha messo nel mirino la sfida contro il Benfica del 25 ottobre. E comincia a dare segni di ripresa innanzitutto a parole. Nel numero di GQ Italia, da oggi in edicola, ha spiegato la scelta di tornare alla Juve, il recupero dall’operazione, la nazionale, la voglia di concentrarsi solo sul calcio.

Pogba, la Premier, il Manchester United e la Juve

«In Premier League in questo momento ci sono potenzialità economiche senza pari, c’è più facilità da parte dei club di comprare i giocatori che si vogliono rispetto all’Italia. Penso che sia questa la vera differenza. Ma se devo restare al calcio giocato, quello italiano è sempre stato per me uno dei migliori nel mondo. Dico che non c’è molta differenza fra giocare nel Manchester United e nella Juventus; quando sei in un grande club, sei in un grande club. E la Juve lo è sempre stato, il più grande d’Italia».

VOCI E DISTRAZIONI DOPO L’INTERVENTO «Avendo iniziato a giocare ad alti livelli molto giovane, sono abituato a gestire le voci. Fa parte del gioco: come atleti conviviamo con elogi e critiche settimanalmente, sapendo che dobbiamo mantenere un equilibrio e la concentrazione sul nostro lavoro».