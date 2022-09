Juve d'assalto col Bologna, Locatelli c'è. Milik con Vlahovic

TORINO. La Juventus si prepara per il match di domenica sera contro il Bologna, il primo dopo la sosta per le Nazionali e primo di una lunga serie di incontri ravvicinati che la prossima settimana vedranno la squadra di Max Allegri sfidare prima il Maccabi (mercoledì 5 ottobre ore 21) in casa e poi il Milan in trasferta, a San Siro (sabato 8 ottobre ore 20.45). Il tecnico juventino ritrova i Nazionali: sono rientrati alla Continassa Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic. «Oggi il lavoro sul campo - come da comunicato ufficiale - è stato incentrato su esercitazioni tecniche su finalizzazione con sviluppo della manovra avanzata e su un lavoro specifico per reparti con focus sulla fase difensiva. Per domani, antivigilia del match contro il Bologna, l’appuntamento è fissato nuovamente per il mattino».