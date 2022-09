Juve, ripresa anti-crisi: lo Stadium li aspetta al varco

TORINO - Ricominciare non basta, bisogna convincere, vincere e tornare a fare innamorare. Tre missioni in una per la Juventus di Massimiliano Allegri . Tempo di esami? No, quantomeno non ancora. Ma è tempo di cambiare marcia e di riconquistare la fiducia del popolo bianconero che, a un mese e mezzo dall’inizio del campionato, ha cominciato a diradare la presenza allo Stadium . E ha cominciato a fischiare: è successo a Torino dopo il capitombolo con il Benfica che rischia di costare caro in chiave qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ; è capitato di nuovo qualche giorno dopo, stavolta con il tifo itinerante che ha contestato la squadra bianconera a Monza dopo la sconfitta contro quella che, fino a quel momento, era l’ultima in classifica a quota zero vittorie in Serie A.

Riavvolgere il nastro

La sosta è servita a riavvolgere il nastro, provare ad azzerare tutto e rifocalizzarsi sul mese di ottobre che non lascia spazio a margini di errore: in qualche settimana, prima della lunga pausa dovuta al Mondiale fuori stagione, la Juventus si gioca una fetta importante dell’imminente futuro. Perché uscire dall’Europa dei piani alti in maniera anticipata e perdere ulteriore terreno in campionato significherebbe correre il rischio di trovarsi di fronte a un’altra annata senza titoli e senza obiettivi, se non quello di qualificarsi alla prossima edizione della Champions. La Juventus non può permettersi passi falsi del genere, per due stagioni consecutive: il fatto di poter ricominciare il cammino in un match casalingo, da un certo punto di vista, rappresenta un vantaggio per i bianconeri, numeri alla mano. A patto che il pubblico continui a sostenere la squadra per tutta la partita come ha sempre fatto, per poi eventualmente riservare i fischi alla fine: ma stavolta il popolo dello Stadium vuole un altro epilogo. E soprattutto vuole osservare un altro atteggiamento da parte della squadra di Allegri. Vuole una squadra capace di lottare in ogni situazione e in questo specifico campo basta ricordare due esempi recenti. Nonostante il pareggio con beffa finale, rissa, errori al Var, polemiche, squalifiche e rabbia bianconera generale, i tifosi hanno apprezzato lo sforzo e l’atteggiamento per cercare di raddrizzare la partita con la Salernitana, in cui si era vista una Juventus a tratti spenta e alla vana ricerca di una continuità nei 90 minuti, problematiche costanti in questa stagione. La voglia di ribaltare la partita e la spinta del pubblico avevano creato l’effetto magico: Milik peraltro il gol della vittoria lo aveva anche trovato, ma tutti sanno come è andata a finire.

Altra storia

Ed è comunque un’altra storia rispetto allo sconcertante spettacolo di Monza: al netto di una Juventus in dieci per l’espulsione di Di Maria, i tifosi hanno guardato increduli una Juve non in grado di reagire, paralizzata e insicura non solo per l’inferiorità numerica. Ecco, la tifoseria bianconera e l’effetto Stadium saranno una risorsa fondamentale domenica sera per battere le paure e soprattutto per superare il Bologna, ma il pubblico bianconero non vuole più vedere una Juventus remissiva e in stato confusionale: riconquistare il pubblico con determinazione e coraggio, oltre al risultato, è la miglior medicina per guarire e tornare a sorridere.