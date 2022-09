Juve, Allegri-Conte: rieccoli!

TORINO - Se nei pensieri di Antonio Conte c’è una squadra che non sia il Tottenham, è l’Arsenal. E non perché pensi alla panchina dei Gunners, dove Mikel Arteta è saldo come le mura della Torre di Londra, ma perché domani lo sfiderà nel derby che potrebbe cambiare la vetta della Premier League, dove l’Arsenal con 18 punti ne ha uno di vantaggio sugli Spurs e sul Manchester City.



Le voci relative all’ipotesi di un suo ritorno alla Juventus nella prossima stagione, alimentate da un lato dalla crisi della squadra bianconera, dall’altro dal fatto che il suo contratto con il Tottenham scadrà il 30 giugno, sono però giunte comunque fino alla capitale inglese. Voci spazzate via dallo stesso Conte: «Ritengo che siano irrispettose sia per me che per Allegri. Abbiamo appena iniziato la stagione, ho parlato molte volte di questa cosa e ho sempre detto che sono felice di essere qui. Mi piace lavorare per questo club, ho un ottimo rapporto sia con il presidente Levy che con il ds Paratici, abbiamo tutta la stagione per trovare la soluzione migliore per il club e per me». Questo per il presente. Presente in cui peraltro, se l’unica squadra che Conte ha in testa oltre al Tottenham è l’Arsenal, Massimiliano Allegri è l’unico allenatore nella testa dei dirigenti della Juventus. E per quanto riguarda il futuro? Semplicemente troppo lontano per fare ipotesi che abbiano un minimo di concretezza. Allegri e la Juventus potrebbero risollevarsi e volare, come nella seconda stagione della prima era bianconera del tecnico livornese, e il progetto andrebbe avanti più saldo che mai. Oppure crollare, tanto da spingere la dirigenza a cambiare allenatore a metà stagione affidandosi a un altro grande tecnico, che però chiederebbe almeno un anno e mezzo di contratto, escludendo comunque l’ipotesi Conte.