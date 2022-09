Juve, come cambierà con Pogba: tante soluzioni e una certezza

TORINO - Di certo, prima ancora del modulo, con Paul Pogba cambierà la posizione della Juventus in alcune graduatorie statistiche di questo campionato: dall’ultimo posto nei dribbling tentati al terzultimo per la percentuale di quelli riusciti, dal dodicesimo per tiri fatti all’ultimo per attacchi alla profondità (classifiche Wyscout, al cui cambiamento contribuirà, in chiave juventina, anche Federico Chiesa ). Pogba porterà alla squadra bianconera ciò per cui la società e Allegri hanno fortemente voluto il suo ritorno: qualità e forza fisica in mezzo al campo, anche negli uno contro uno, capacità di inserirsi in avanti e di essere pericoloso con le conclusioni dalla distanza.

La Juve immaginata da Allegri

Come Allegri sfrutterà queste sue doti? La Juventus immaginata dal tecnico in estate prevedeva difesa a quattro alle spalle del terzetto di centrocampo Rabiot, Paredes, Pogba e di quello d’attacco Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Infortuni (Pogba eccetera), difficoltà di alcuni bianconeri a esprimersi al meglio in certi ruoli (Kostic e Cuadrado da attaccanti esterni e non solo) e anche exploit positivi (Milik) hanno spinto il tecnico a cambiare spesso assetto in questi mesi, percorrendo vie alternative, dal 3-5-2 al 4-4-2. Con la rosa che tra un mese potrebbe essere finalmente al completo è probabile che Allegri cerchi un assetto più stabile (per quanto la duttilità tattica sia sempre stata una sua caratteristica e un suo punto di forza). Difficile prevedere quale, dipenderà anche dal rendimento dei singoli: di certo a Pogba sarà concessa una certa libertà in fase offensiva, dunque sarà impiegato prevalentemente da mezzala in un centrocampo a tre (4-3-3, 3-5-2) o, in caso di centrocampo a due centrali (4-4-2, 3-4-1-2), con accanto un compagno più difensivo (Rabiot più di Paredes).