Juventus, il tuo tesoro: Vlahovic da 85 milioni. Davanti ha Mbappé, Haaland e Kane

TORINO - Dusan Vlahovic è il tesoro della Juventus. Forse qualcuno se ne era scordato. E allora ci pensa il suo agente Darko Ristic a ricordarlo a tutti: posta la classifica di Transfermarkt, tanto per ribadire al mondo chi sia il suo assistito. Pronto a riprendere il discorso con il gol contro il Bologna. Davanti a Dusan, a segno con la Serbia, due giovani mostri come Kylian Mbappé e Erling Haaland e il mostro sacro Harry Kane . In tempi non sospetti, lo stesso Massimiliano Allegri disse che Dusan poteva sedersi al tavolo con il francese e il norvegese. Poi, sono seguiti mesi di alti e bassi, in balia di una Juve indecifrabile.

RIGENERATO Nella parentesi europea, l'attaccante bianconero ha fatto bene in Nazionale, con un assist e una rete segnata proprio contro Haaland. Ottima l'intesa con Mitrovic e Kostic, ottimo l'umore per ritrovarsi a suo agio in un gruppo forte e unito che andrà al Mondiale in Qatar. Il rientro alla Juventus, così, è atteso con fiducia: i rossoblà di Thiago Motta sono già nel mirino, per riprendere il discorso anche in campionato. La squadra bianconera ha bisogno del suo bomber, che segni e trascini, che aiuti i compagni e che si faccia aiutare. Magari smussando quel lato nervoso che spesso lo manda in fuorigioco. Fin qui ha accumulato 8 presenze e 4 gol (tutti in Serie A, 1 rigore, 2 punizioni e 1 gol su azione). I numeri non saranno tutto ma dicono tanto: serve che entri più nel gioco e che il gioco della Juve lo assista di più. Facile, no?