Juve, gli auguri a Vucinic: “Buon compleanno!”

Vucinic, i gol e i trofei con Conte

Mirko Vucinic è arrivato a Torino nell’estate del 2011, trasferendosi dalla Roma di Luis Enrique alla prima Juve di Antonio Conte. Noto per essere un giocatore di classe assoluta ma incostante, fa il suo esordio all’Allianz Stadium in Juve-Parma 4-1 dell’11/09/2011 mettendo a segno un assist, mentre per il suo primo gol bisogna aspettare il match in casa contro il Bologna alla terza giornata di Serie A, terminato 1-1. Nei suoi tre anni alla Juve Vucinic ha messo a segno 26 gol e 22 assist in 96 presenze complessive, contribuendo alla vittoria di tre scudetti e due Supercoppe italiane.