Juve, Allegri: "Con il Bologna inizia una nuova stagione"

TORINO - "Con il Bologna dobbiamo iniziare una nuova stagione dopo un primo mese in cui non abbiamo fatto bene e dobbiamo tornare alla vittoria. Le prime tre partite avevamo iniziato bene e poi abbiamo mollato. Abbiamo giocato nove partite, ne abbiamo perse tre e abbiamo fatto quattro pareggi". Sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Juventus e Bologna in programma domenica alle ore 20.45 allo Stadium di Torino. "Domani troviamo un Bologna che non ha meritato la sconfitta con l’Empoli - prosegue -. Nazionali ? I giocatori son tornati bene, abbiamo fatto due allenamenti buoni”.

"Bonucci? Deve esserci una gestione oculata"

Sull'assenza di Bonucci nella partita contro il Monza: "Aveva giocato solo tre partite: era stanco e ho preferito tenerlo fuori. So che è il capitano ma ha 35 anni e questo vale anche per Danilo e Cuadrado. Deve esserci una gestione oculata, abbiamo una partita ogni tre giorni. Sono settimane importanti". Sulle condizioni di Alex Sandro, Locatelli e Rabiot: "Stanno bene, queste due settimane di sosta son servite per recuperarli sia mentalmente che fisicamente. Sono tutti pronti per giocare, hanno lavorato bene". Sulla coppia in attacco vista l'assenza di Di Maria, squalificato per due giornate: "In questo momento cerchiamo di sfruttare i due attaccanti. Abbiamo una partita ogni due giorni, è difficile avere un undici base".