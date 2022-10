Juve-Bologna: Allegri, falli giocare come in Nazionale

TORINO - E dunque si riparte dopo la sosta per le nazionali e, quel che è peggio, la batosta in campionato contro il Monza. La Juventus, in campo domani sera allo Stadium contro il Bologna, avrà l’obbligo di vincere. Massimiliano Allegri ovviamente non può ignorare la cosa anzi la sottolinea. “Inizia un nuovo campionato”. Sa che se è stato in qualche modo possibile limitare danni , polemiche e conseguenze dopo i primi deludenti risultati in stagione, d’ora in poi ogni passo falso rischia di costare caro nonostante la società abbia ribadito di non avere intenzione di cambiare allenatore (salvo cataclismi…). Allegri ritrova dei giocatori che aveva lasciato giù di morale ma che, in maggioranza, si sono rigenerati nelle rispettive nazionali. Vuoi perché inseriti in contesti più sereni, vuoi perché all’interno di un gioco più europeo e brillante e consono rispetto alle rispettive aspirazioni: fatto sta che i vari Paredes, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Vlahovic, Kostic… hanno dimostrato di poter esprimere il potenziale al meglio. Ad Allegri il compito di consentire loro di fare lo stesso anche alla Juventus.