Juve, Allegri: "Vittoria importante. Scudetto? Un passo alla volta"

TORINO - “Mi è piaciuto lo spirito e la compattezza che abbiamo avuto nonostante abbiamo sbagliato in alcune situazione offensive. La vittoria netta è importante, i ragazzi sono stati bravi, ma bisogna mantenere un profilo molto basso. Milik? Un impatto così era difficile immaginarlo, ma sapevamo che Milik può giocare bene con Vlahovic ed è un buon calciatore. Quelli di Rabiot e Locatelli sono rientri importanti, come saranno quelli di Chiesa e Di Maria. Rabiot ha motore e stasera lo ha dimostrato più volte. Ha un’età giusta per fare bene tutto l’anno". E' questo il commento di Massimiliano Allegri a Dazn dopo la vittoria della Juve contro il Bologna .

Juve, il commento di Allegri dopo il Bologna

Il tecnico bianconero ha aggiunto: "Ho chiesto ai ragazzi di non strafare, ma di giocare una partita solida. Dentro lo spogliatoio non ci credevamo neanche. C’è tanto da migliorare, specie quando saremo al completo. Sono molto realista, la classifica dice che abbiamo 13 punti. Con un passo alla volta ci avvicineremo a chi ne ha più di noi. Sono abituato a preparare la formazione in base ai giocatori che ho. Quando saremo al completo magari qualcosa cambierà e i cambi diventeranno importanti. Ci sono stati eventi che ci hanno condizionato, ma fa parte del gioco. Stasera ero abbastanza sereno e tranquillo. In questi momenti bisogna avere lucidità e freddezza. La settimana tragica è iniziata con un evento che nessuno poteva immaginarsi, poi da cosa nasce cosa”.

