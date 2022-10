Juve, Kostic festeggia: "Felice per il primo gol e per la vittoria"

TORINO - Festa doppia per Filip Kostic , che trova il suo primo gol in Serie A e con la maglia della Juventus , spianando la strada al 3-0 con il quale i bianconeri tornano alla vittoria, travolgendo il Bologna .

Kostic ringrazia Vlahovic e promette di contraccambiare

"Sono molto felice per il mio gol, ma soprattutto per la vittoria perchè era molto importante per noi. Dobbiamo continuare così, ringrazio Vlahovic per l'assist e spero di ricambiare prossimamente. I tifosi sono molto importanti per noi, dobbiamo dimenticare quello che è successo nell'ultimo mese e pensare già al prossimo match in Champions League".