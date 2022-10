Del Piero: “Juve solida, Milik fondamentale”. Barzagli: “Zero rischi”

Dopo un settembre nero - tre sconfitte e due pareggi tra campionato e Champions League - la Juve torna a vincere e supera 3-0 il Bologna nel posticipo dell'8ª giornata di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri stende i rossoblù di Thiago Motta grazie alle reti di Kostic - prima marcatura in bianconero -, Vlahovic e Milik. L'ex capitano della Vecchia Signora Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il successo sugli emiliani: "Lì davanti è stata una Juventus più solida, energica e decisa. È un buon segno in vista delle prossime gare che saranno fondamentali. Progressi da Vlahovic? È in crescita, in Nazionale ha fatto bene ed è una presenza continua. La coppia con Milik gli giova, Arek è un giocatore che può fare quasi tutto ed è quasi fondamentale per questa Juve".