Vlahovic-Kostic, attenti a quei due. Esulta anche la Serbia. E ora la Juve-Champions

TORINO - La Juventus e la Serbia, intesa come nazione indipendente e non Jugoslavia e nemmeno Serbia-Montenegro, è ovviamente storia recente. La meteora Milos Krasic ha inanellato 50 presenze e 10 gol. Ora tocca agli altri due "gemelli" tenere alta la bandiera. Dusan Vlahovic in 30 gare ha segnato 14 reti, Filip Kostic 1 in 10 apparizioni. Insomma, la gara contro il Bologna ha riallacciato le fila tra Juventus e Serbia. Serbia che andrà ai Mondiali e che nella recente pausa ha rivitalizzato i bianconeri, e non solo. «L’hanno rifatto», «Juventus = Serbia», postano da Belgrado. E ripropongono l’abbraccio tra Vlahovic e Kostic prima in maglia nazionale e poi in maglia bianconera. Insomma, anche il ct Dragan Stojkovic ha lavorato per Max Allegri. Tanto per annotare, Dusan va a nozze in coppia con Aleksandar Mitrovic da una parte e così adesso affina l’intesa con Arek Milik dall'altra. Intesa che ancora non è al cento per cento, ovvio. Spesso fanno gli stessi movimenti, ma il polacco riesce a girarci attorno e come si è visto col Bologna riesce anche a far ripartire l’azione arretrando e rubando palla.