Juventus, Rabiot punto fermo. In Champions un'allegrata?

TORINO - Federico Chiesa è tornato, il sorriso è contagioso nel gruppo. Parliamo così di Juventus con Filippo Cornacchia: «Il rientro parziale dell'attaccante in gruppo è una grande notizia. Operato a gennaio al ginocchio, adesso finalmente sta meglio e può accelerare. Lo rivedremo in campo a fine mese, o comunque prima della sosta per il Mondiale, per qualche spezzone». Il campione d’Europa sarà come un nuovo acquisto a gennaio. «E in campo corre anche Paul Pogba. Dopo il fallimento della terapia conservativa e l’operazione al menisco, il francese sta rispettando i tempi e mette nel mirino la gara con il Benfica in Portogallo».